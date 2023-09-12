Forthing M7 готовится к дебюту в России

Компания Forthing, входящая в состав концерна Dongfeng, в ближайшее время запустит официальные продажи минивэна M7

Напомним, что модельный ряд Forthing в России на данный момент включает: кроссовер T5 EVO, а также минивэн премиум-класса Yacht. Обновленный Forthing M7 дебютировал в Китае в декабре 2021 года. Автомобиль получил новый дизайн и более современный интерьер. Салон имеет посадочную формулу 2+2+3. Это означает, что второй ряд выполнен в виде двух отдельных сидений с подлокотниками, а третий ряд - трехместный диван. Габариты автомобиля составляют: 5170/1920/1930 мм., а колесная база - 3198 мм.

Forthing M7 для российского рынка будет предложен с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом” ZF. Привод - задний.