Автомобильный портал Motorpage
12 сен 2023

Forthing M7 готовится к дебюту в России

Forthing M7 готовится к дебюту в России

Компания Forthing, входящая в состав концерна Dongfeng, в ближайшее время запустит официальные продажи минивэна M7

Напомним, что модельный ряд Forthing в России на данный момент включает: кроссовер T5 EVO, а также минивэн премиум-класса Yacht. Обновленный Forthing M7 дебютировал в Китае в декабре 2021 года. Автомобиль получил новый дизайн и более современный интерьер. Салон имеет посадочную формулу 2+2+3. Это означает, что второй ряд выполнен в виде двух отдельных сидений с подлокотниками, а третий ряд - трехместный диван. Габариты автомобиля составляют: 5170/1920/1930 мм., а колесная база - 3198 мм.

Forthing M7 для российского рынка будет предложен с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом” ZF. Привод - задний.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Explore 06

В Россию привезли Chery Explore 06

12 сентября 2023

Бывший завод Isuzu в Ульяновске возобновит свою работу

12 сентября 2023
Land Cruiser 70

Toyota готовит 3-дверную версию Land Cruiser 70

12 сентября 2023
Chery Arrizo 8 e+

Chery готовится к старту продаж Tiggo 7 Pro e+ и Arrizo 8 e+

12 сентября 2023

12 сентября 1998 г состоялось торжественное открытие Таганрогского автомобильного завода

12 сентября 2023
Chery Tiggo 8 Pro e+

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro e+ скоро приедет в Россию

12 сентября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 3 1