Франция активно поддерживает велосипедистов

Французские власти решили материально поощрять граждан за отказ от автомобиля в пользу экологичного велосипеда. Тем, кто откажется от «грязного» личного транспорта, положена серьезная выплата.

Как вы думаете, какой у нее размер? Пятьсот евро, тысяча? Не угадали - ровно четыре тысячи евро. Сумма солидная, но просто за покупку велосипеда ее никто не выдаст. Необходимо соблюсти несколько важных условий. Во-первых, субсидия может разниться от уровня дохода гражданина. Во-вторых, ее можно получить лишь после продажи своего автомобиля.

По плану федеральных властей Париж должен стать полностью пригодным для езды исключительно на велосипеде — в адаптацию города под двухколесный транспорт вложат 250 миллионов евро.