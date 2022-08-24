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24 авг 2022

Франция активно поддерживает велосипедистов

Франция активно поддерживает велосипедистов

Французские власти решили материально поощрять граждан за отказ от автомобиля в пользу экологичного велосипеда. Тем, кто откажется от «грязного» личного транспорта, положена серьезная выплата.

Как вы думаете, какой у нее размер? Пятьсот евро, тысяча? Не угадали - ровно четыре тысячи евро.  Сумма солидная, но просто за покупку велосипеда ее никто не выдаст. Необходимо соблюсти несколько важных условий. Во-первых,  субсидия может разниться от уровня дохода гражданина. Во-вторых, ее можно получить лишь после продажи своего автомобиля.

По плану федеральных властей Париж должен стать полностью пригодным для езды исключительно на велосипеде — в адаптацию города под двухколесный транспорт вложат 250 миллионов евро. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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