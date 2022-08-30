Франция поможет своим гражданам в аренде электромобилей

Правительство Эммануэля Макрона продолжает лоббировать интересы электрического транспорта в стране. Несколько месяцев назад чиновники внедрили субсидию в размере шести тысяч евро на покупку электрокаров.

Теперь же правительство идет на очередной интересный шаг – субсидирование аренды электрокаров. Предполагается, что нововведение должно помочь семьям с низким доходом получить возможность пользоваться современными экологичными транспортными средствами.

К сожалению, какие-либо сроки реализации проекта не раскрываются. Представители министерства финансов лишь заявляют, что план находится в разработке.