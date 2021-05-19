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19 май 2021

Французские художники ремонтируют дороги мозаикой

Французские художники ремонтируют дороги мозаикой

Франция – страна сыра, вина и художников. Причем последние применяют свой талант в необычных сферах, например, в ремонте дорог.

Французский уличный художник Ememem придумал необычный способ «ремонта» дорожных ям: он заполняет их кусочками керамики, дерева и битума. По сути дела ямы превращаются в интересный арт-объект. Что характерно, мастер занимается этим аж с 2016 года и не ради красоты и услаждения эстетических чувств, а  для привлечения внимания к плохим дорогам Франции.

«Меня вдохновляют места, размышления, эксперименты, которые я проводил раньше. Я делал похожие вещи, используя другие техники, и, наконец, когда я придумал эту, то понял, что нашел то, чем буду заниматься до конца жизни», — рассказал художник.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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