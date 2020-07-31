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31 июл 2020

Французский концерн PSA представил новую платформу для электромобилей

Французский концерн PSA представил новую платформу для электромобилей

Французский концерн PSA, владеющий марками Citroen, Peugeot, DS и Opel, разработал новую платформу для электромобилей. Первые построенные на ней модели появятся в 2023 году

Новая архитектура, получившая название eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), предназначена исключительно для электромобилей и гибридных моделей. Платформа подразумевает установку тяговых батарей емкостью от 40 до 100 киловатт-часов. Корпус аккумуляторов будет размещен в силовой структуре кузова. В новой тележке электродвигатель будет располагаться на задней оси, по аналогии с платформой MEB концерна Volkswagen. Пробег электромобиля на новой архитектуре сможет достигать 650 километров на одной зарядке.

Платформа eVMP ляжет в основу всех будущих электромобилей C- и D-класса. На ее основе будут выпускать электрические модели Citroen, Peugeot, премиальные DS и Opel. Не исключено, что новая архитектура будет применяться при строении электромобилей Fiat, а также будущих спортивных электрокаров Maserati. Первые серийные электромобили на новой платформе должны сойти с конвейера в 2023 году.

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