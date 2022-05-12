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12 май 2022

Французский стартап показал водородный кроссовер

Французский стартап показал водородный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель
Тема водородных автомобилей активно развивается многими автопроизводителями- к примеру, Toyota, Honda и.т.д. Впрочем, существует и множество стартапов, которые ежегодно демонстрируют новые продукты.
Сегодня мы поговорим о французской компании NamX. На днях она анонсировала свой безымянный кроссовер.  Автомобиль является электрокаром, но водород здесь используется для химической реакции. Любопытно, но основным достоинством первой модели NamX должна стать запатентованная технология хранения водорода в съёмных баках-капсулах. Это своего рода аналог сменных аккумуляторов для электрокаров: предполагается, что пустые баки можно будет оперативно менять на полные или дозаправлять. 
 
Что касается технических характеристик, то в базовой модификации автомобиль получит один мотор Мощность – 300 лошадиных сил. Старшая версия будет уже двухмоторной – мощность силовой установки составляет уже 550 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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