Fresh Auto открывает первый в России интерактивный автосалон

Компания Fresh Auto открыла первый в России интерактивный автосалон по продаже автомобилей с пробегом. Стартовой локацией пилотного проекта выбран Нижний Новгород

Новый автосалон уже не обладает экспозицией автомобилей, в традиционном смысле этого слова. Теперь он оснащен оборудованием, которое поможет клиентам и сотрудникам эффективно работать с информацией. Инфраструктура позволит одновременно обслуживать до семи покупателей. Интерактивный touchscreen, интегрированный с базой данных Fresh Auto, имеет интуитивно-понятный интерфейс и открывает доступ ко всем автомобилям с пробегом, имеющимся на складах филиалов компании.

Каждый автомобиль, который введен в систему, проходит полную диагностику и юридическую проверку, в его описание включены детализированные диагностические карты и цифровые презентации. После выбора автомобиля сотрудники салона могут провести онлайн-демонстрацию всех его особенностей. Этому призваны помочь специальные Digital-панели с возможностью трансляции потокового видео из любой точки. После того как выбор будет сделан, сотрудник салона зарезервирует автомобиль и обсудит с покупателем удобное время и место доставки.

Кроме того, в салоне, как и в других филиалах сети, будет возможность оценить и продать автомобиль, а также сдать его в trade-in. Также потребители смогут воспользоваться услугами салона в любой удобной для себя локации. Сотрудники сами осуществят выезд к клиенту и помогут удовлетворить существующую потребность, будь то продажа или покупка автомобиля.