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20 июн 2022

ФССП автоматизирует свою работу в отношении должников-автомобилистов

ФССП автоматизирует свою работу в отношении должников-автомобилистов

20 июня вступили в силу поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве» — ими частично автоматизирована работа судебных приставов по взысканию долгов с населения

Надо сказать, что долг, передаваемый приставам – это муторное дело. У вас блокируют счета, карты; приходиться тратить много времени, чтобы понять за какое именно «прегрешение» с вами случилась такая напасть. Вдвойне обидно, если все процессы возникли из-за какого-нибудь мелкого неоплаченного штрафа в 500 рублей…

Собственно, нововведения должны существенно упростить процессы взыскания долгов. ФССП теперь может возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме — без участия пристава, с помощью специальной информационной системы. Так, по истечении 60 дней, которые отводятся гражданину на оплату, ГИБДД и ФССП обменяются данными об автовладельце. Затем последует автоматический запрос в информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае отсутствия данных об оплате в течение трех дней будет открыто исполнительное производство -  штрафы же будут удерживаться без личного участия судебного пристава-исполнителя, то есть деньги спишут автоматически

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Коммерсант

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