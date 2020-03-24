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24 мар 2020

ГАИ обнулит регистрацию машин умерших владельцев

ГАИ обнулит регистрацию машин умерших владельцев

ГАИ начнет снимать с регистрации автомобили умерших людей и штрафовать водителей, которых поймают за рулем этих машин, если они не были перерегистрированы наследниками. Это стало возможным благодаря взаимодействию Госавтоинспекции и Федеральной налоговой службы (ФНС), предоставившей данные о скончавшихся автовладельцах

Поводом к ужесточению стала авария в Москве на Бутырской улице, в которой погиб один человек. Как выяснилось, за собственником машины числилось более 650 штрафов. Оказалось, что автовладелец, на которого выписывались все эти штрафы, давно умер. При этом реальный водитель их не оплачивал и ездил как вздумается.

Теперь в ситуациях, когда собственника уже нет в живых, регистрация автомобиля будет аннулирована, водителя оштрафуют, номера снимут, а саму машину отправят на штрафстоянку. Отмена регистрации будет сделана без предупреждения наследников.

«Российская газета», которая и сообщает о готовящемся нововведении, напомнила, что после смерти собственника автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство, даже если остались доверенность и полис ОСАГО. Страховка прекращает действие с момента ухода из жизни автовладельца.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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