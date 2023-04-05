ГАЗ просит российских властей задержать Volkswagen

«А Вас, Штрилиц, я попрошу остаться… еще на одну минуту!» - помните эту прекрасную фразу из знаменитого сериала? Под нынешнюю ситуацию в автомобильном мире она тоже прекрасно подходит!

Сотрудники ГАЗа просят российских властей проконтролировать продажу активов Volkswagen. Рабочие автозавода недовольны решением Арбитражного суда Нижнего Новгорода, который постановил снять запрет с российских активов немецкого концерна. Есть мнение, что Volkswagen хочет избежать исполнения обязательств.

Речь идет о выплатах рабочим – в коллективах существуют опасения на предмет того, что немцы не выплатят положенных компенсаций.