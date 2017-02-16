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16 фев 2017

GAZ в январе занял почти все лидирующие позиции в сегменте LCV

GAZ в январе занял почти все лидирующие позиции в сегменте LCV
Автор фото: фликр.ком

Как следует из результатов исследования LCV-сегмента российского авторынка, опубликованного аналитическим агентством Автостат, фургон GAZ Gazelle Next в январе стал самым популярным легким коммерческим автомобилем в России.

Согласно данным аналитиков Автостата, по итогам прошлого месяца общий объем сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV) в России был зафиксирован на уровне 6 120 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года этот показатель вырос на 33,4%.

Абсолютным лидером сегмента продолжает оставаться отечественный фургон GAZ Gazelle Next. За отчетный период официальные дилеры российской компании передали в руки своих клиентов 1 234 экземпляра этой модели, тем самым улучшив свои январские результаты минувшего года на 85,3%.

Следом за ним с огромным отрывом идет еще один представитель отечественного автопрома - УАЗ 3909. В январе объемы реализации этой модели составили 699 экземпляров, что на четверть превышает показатели января 2016 года (+25,7%).

Третье и четвертое место также принадлежат компании GAZ. Речь идет о моделях 3302 и 3221, которые за месяц были распроданы в количестве 653 и 436 экземпляров соответственно. При этом, продажи первого в годовом отношении увеличились на четверть (+26,2%), а второго – почти в полтора раза (+124,7%).

Стоит отметить, что в ТОП-10 сегмента LCV присутствуют только две модели иностранных автопроизводителей – это немецкийMercedes-Benz Sprinter Classic, который занял пятое место (429 шт.) и американский Ford Transit, который занял восьмое место (335 шт., +61,1%).

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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