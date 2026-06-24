Газ вместо бензина: почему россияне массово переходят на ГБО?

Рост цен на традиционное топливо заметно изменил предпочтения российских автомобилистов. Все больше владельцев машин рассматривают установку газобаллонного оборудования как способ сократить расходы на эксплуатацию автомобиля

Согласно актуальным данным, стоимость газа на столичных АЗС сейчас в среднем составляет чуть более 30 рублей за литр. Для сравнения, литр бензина АИ-92 стоит примерно 66 рублей, а АИ-95 обходится в 73 рубля. Благодаря такой разнице использование газа позволяет уменьшить затраты на топливо почти в два раза.

На фоне сложившейся ситуации резко вырос спрос на установку ГБО. По данным компаний, которые занимаются установкой системами ГБО, сейчас количество обращений настолько велико, что они не успевают обрабатывать все заявки, а запись на установку уже расписана на 2–3 недели вперед. На данный момент стоимость качественного комплекта оборудования начинается от 45 тыс. рублей. При этом высокий спрос уже привел к росту цен со стороны производителей и дистрибьюторов компонентов, а удары дронами по НПЗ привели к росту цен на пропан примерно на 30%.

По словам экспертов, установка ГБО требует соблюдения ряда условий. Необходимо официально оформить изменения в конструкции автомобиля и регулярно проводить проверки оборудования. Кроме того, не все современные автомобили одинаково хорошо адаптированы для работы на газе без дополнительной подготовки.

