Средневзвешенная цена на новый автомобиль в том или ином регионе зависит от нескольких факторов: логистики, насколько широко предложение автомобилей. Аналитики подсчитали ее для основных российских регионов.

В целом по России за первые пять месяцев этого года средневзвешенная цена на новый легковой автомобиль составила 1,38 миллиона рублей. А в каком из регионов она выше всего? Отнюдь, не в богатой Москве.

Наибольший показатель зафиксирован в субъектах Дальневосточного ФО. Так, лидером является Приморский край, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в котором составляет 2,44 млн рублей. Далее располагаются Еврейская автономная область (2,25 млн руб.), Хабаровский край (2,22 млн руб.), Сахалинская (2,22 млн руб.) и Магаданская (2,17 млн руб.) области, а также Камчатский край (2,12 млн руб.).

Москва занимает седьмую позицию в рейтинге с результатом 1,91 млн рублей, Санкт-Петербурге – на одиннадцатом месте (1,63 млн руб.). Всего же в 23 регионах показатель средневзвешенной цены выше общероссийского уровня. Соответственно в большинстве субъектов РФ она ниже, чем в среднем по стране. Причем всего лишь в двух регионах – Дагестане и Калмыкии – средневзвешенная цена даже не дотягивает до 1 млн рублей (917 и 927 тыс. руб. соответственно).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», на Дальнем Востоке очень низкие объемы рынка новых автомобилей, который имеет совершенно иную структуру, чем в целом по стране. Здесь покупатели отдают предпочтение более дорогим моделям, таким как Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado. Поэтому и показатель средневзвешенной цены здесь намного выше общероссийского уровня.

