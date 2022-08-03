Где в России больше всего любят китайские машины

Китайские автомобили давно существуют на российском рынке, и все постоянно твердят, что еще чуть-чуть и они обойдут по продажам всех именитых конкурентов. Смелое заявление, но доля машин из поднебесной в России действительно увеличивается, есть даже регионы, где их концентрация крайне высока

Собственно, на днях АЕБ провела исследование на предмет продаж китайских машин в регионах нашей страны. Выяснилось, что лидирует Иркутская область — 18,3%, почти вдвое больше, чем год назад, и заметно больше, чем в целом по стране. Ещё эти машины любят в Новосибирской области и Краснодарском крае: здесь на них приходится около 15% рынка — двукратный рост. Что касается нашей столицы и Санкт-Петербурга, то эти города занимают двенадцатую и пятнадцатую позиции рейтинга (из тридцати).

В целом за первое полугодие 2022 года в России было продано почти тридцать семь с половиной тысяч китайских машин. Конечно же, показатели несколько ухудшились в сравнении с прошлым годом. Но во-первых, на фоне китайцев европейские бренды потеряли куда больше позиций, а во-вторых долю рынка китайцам все равно удалось нарастить.