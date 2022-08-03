Автомобильный портал Motorpage
3 авг 2022

Где в России больше всего любят китайские машины

Где в России больше всего любят китайские машины

Китайские автомобили давно существуют на российском рынке, и все постоянно твердят, что еще чуть-чуть и они обойдут по продажам всех именитых конкурентов. Смелое заявление, но доля машин из поднебесной в России действительно увеличивается, есть даже регионы, где их концентрация крайне высока

Собственно, на днях АЕБ провела исследование на предмет продаж китайских машин в регионах нашей страны. Выяснилось, что лидирует Иркутская область — 18,3%, почти вдвое больше, чем год назад, и заметно больше, чем в целом по стране. Ещё эти машины любят в Новосибирской области и Краснодарском крае: здесь на них приходится около 15% рынка — двукратный рост.  Что касается нашей столицы и Санкт-Петербурга, то эти города занимают двенадцатую и пятнадцатую позиции рейтинга (из тридцати).

В целом за первое полугодие 2022 года в России было продано почти тридцать семь с половиной тысяч китайских машин. Конечно же, показатели несколько ухудшились в сравнении с прошлым годом. Но во-первых, на фоне китайцев европейские бренды потеряли куда больше позиций, а во-вторых долю рынка китайцам все равно удалось нарастить.

При написании новости использовалась информация:
АЕБ

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России стало меньше некачественного топлива

03 августа 2022

Nokian уходит из России, но оставляет завод в рабочем состоянии

03 августа 2022

В России предлагают ввести штрафы за оставленные где попало самокаты

03 августа 2022

Lamborghini рассказала о рекордных продажах и новинках

02 августа 2022
Aston Martin DBX Concept 2015 вид сбоку сзади

Aston Martin собирается показать "захватывающие" новинки

02 августа 2022
Rolls-Royce Cullinan 2019 вид сверху

Rolls-Royce будет участвовать в разработке ядерных реакторов

02 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"
Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый»
Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру
Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"
Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок
Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"

Написано новостей:

3 1 1 6 1