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20 дек 2021

Где в России самый доступный бензин?

Где в России самый доступный бензин?

Аналитики агентства «РИА Новости» сравнили данные о среднемесячных зарплатах в российских регионах со средней стоимостью литра бензина АИ-92. В результате исследований определился лидирующий регион с самым доступным топливом.

Собственно, им стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители за среднюю зарплату могут купить немногим больше двух тысяч литров топлива. Положительная картина, разумеется, связана с высокими зарплатами жителей и низким ценником на бензин – практически идеальное соотношение. Любопытно, но серебро в рейтинге отходит столице нашей Родины. Бронзу же завоевала Чукотка. Интересно, что стоимость топлива там самая высокая, но и зарплата одна из самых передовых по стране.

Зато в наихудшем положении оказались жители Кавказа. Три последние позиции заняли Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. Жители этих республик в среднем могут себе позволить только от 567 до 540 литров АИ-92 в месяц.

При написании новости использовалась информация:
"РИА-Новости"

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