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1 авг 2024

Geely и Baidu показали, как будет выглядеть салон нового электрокара Jiyue 07

Geely и Baidu показали, как будет выглядеть салон нового электрокара Jiyue 07
Автор фото: фирма-производитель

Электрический лифтбек Jiyue 07 станет второй моделью после кроссовера 01, созданных в сотрудничестве китайского концерна Geely и IT-корпорации Baidu. В настоящее время есть изображения внешнего облика автомобиля и недавно появились эскизы того, как будет выглядеть салон

Судя по изображениям, “семерка” получит достаточно футуристичный интерьер с крупным экраном на передней панеле и руль-штурвал, как у Tesla. Центральный 6К дисплей диагональю 35,6 дюймов будет выступать в роли мультимедийной системы и “приборки”, но вероятно, также в оснащение войдет и проектор на лобовое стекло. На центральном тоннеле можно заметить только платформу для беспроводной зарядки телефона. Для задних пассажиров отведен отдельный тачскрин управления климат-контролем, музыкой и другими функциями.

Jiyue 07 построен на платформе SEA, а его габариты составляют: 4953/1989/1475 мм., при колесной базе в 3013 мм. Автомобиль в стандартной комплектации получит один электромотор мощностью 272 л.с. Емкость батареи - 71,4 или 100 кВт*ч. Запас хода составит 660 и 880 соответственно. Полноприводная модификация оборудована вторым 272-сильным электродвигателем и 100-киловатной батарей. В данном случае запас хода не превысит 770 км.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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