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26 дек 2023

Geely и Baidu показали новый электроседан Jiyue 07

Geely и Baidu показали новый электроседан Jiyue 07
Автор фото: фирма-производитель

Китайские компании Geely и Baidu представили новый электрический седан Jiyue 07. Автомобиль должен выйти на рынок в 2024 году

Jiyue 07 сконструирован на архитектуре Geely SEA и оборудован технологией автопилота от Baidu. В основу дизайна данной модели лег концептуальный автомобиль Jidu Robo-02. Jiyue 07 получил Y-образную оптику, дополненную узкой светодиодной полосой по всей ширине капота. Также у автомобиля стеклянная панорамная крыша, которая заканчивается небольшим активным спойлером. На данный момент официальных изображений салона нет.

Ожидается, что Jiyue 07 будет оснащаться той же электрической силовой установкой, что и кроссовер Jiyue 01. Стандартная версия получит один электромотор мощностью 272 л.с. (200 кВт) и аккумулятор емкостью 71,4 кВт*ч. Полноприводная модификация будет комплектоваться электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. (400 кВт) и батареей на 100 кВт*ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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