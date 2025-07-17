Geely полностью выкупает Zeekr

Группа Geely Holding объявила о решении выкупить все оставшиеся акции бренда Zeekr Technology и провести его делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Сделку планируют завершить в четвертом квартале 2025 года

Согласно официальному заявлению, Geely предложила акционерам Zeekr два варианта расчета: либо 2,68 доллараза каждую акцию, либо 1,23 акции Geely взамен на одну ценную бумагу Zeekr. До настоящего момента Geely владела 62,8% долей Zeekr. После завершения сделки Zeekr станет стопроцентной дочерней компанией автогиганта.

Важно отметить, что Zeekr успешно дебютировала на IPO в мае 2024 года, продемонстрировав значительный рост и укрепление рыночных позиций. В первом квартале 2025 года, Zeekr и Lynk & Co достигли внушительных результатов, реализовав 114 011 автомобилей, что на 21,1% превышает показатели предыдущего года. Бренд Zeekr отдельно продал 41 403 автомобиля, показав рост на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.