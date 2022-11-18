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18 ноя 2022

Geely поможет Польше создать собственное производство электромобилей

Geely поможет Польше создать собственное производство электромобилей

Польская компания ElectroMobility Poland представила национальный электрический бренд Izera в 2020 году вместе с двумя перспективными проектами электромобилей. Была одна проблема – технологического партнера у компании не было.

Впрочем сейчас, как пишет Autoevolution, фирма заявила, что договорилась с концерном Geely Automobile об использовании архитектуры SEA. Да, будущие польские электрокары будут иметь много общего с электромобилями Volvo и Zeekr

Сейчас марка располагает проектами батарейных хэтча T100 и кроссовера Z100 — их показали ещё в 2020 году. Помимо них Izera планирует создать ещё и электрический универсал, но эту модель пока нигде не демонстрировали. Продавать свои машины компания рассчитывает по всей Европе.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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