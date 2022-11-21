Geely представила новый Emgrand 7

Белорусский завод «БелДжи» представил новый седан от Geely под названием Emgrand 7 New. Инсайдеры говорят, что автомобиль может появиться и на российском рынке

Со сменой поколения новый Emgrand прибавил в размерах. При габаритах 4638х1820х1460 миллиметров и колёсной базе 2650 миллиметров Geely Emgrand 7 New близок к Hyundai Elantra. Дизайн у модели тоже получился вполне современным – стилистика выполнена в духе новых кроссоверов Monjaro и Coolray.

Кстати, от последнего Coolray позаимствовал платформу и двигатель – полуторалитровый атмосферник, который развивает 115 лошадиных сил. Он работает либо в паре с 5-ступенчатой механикой, либо вариатором.