Geely создала суббренд для электромобилей

Китайская компания Geely объявила о запуске нового бренда Geometry, под которым собирается выпускать электромобили премиум-класса

Первый автомобиль, а именно седан Geometry A, был на днях представлен в Сингапуре. Электромобиль будет выпускаться в двух версиях — со стандартной и увеличенной дальностью хода. Заявленный запас хода Geometry A в стандартной версии на полной зарядке составляет 410 км, электромобиль с более емкой батареей способен преодолеть на полном заряде 500 км. Что касается дизайна, то и интерьер, и экстерьер были выполнены в стилистике минимализма.

«Мы твердо нацелены стать мировым лидером в этой области электрических технологий. Запуск бренда Geometry приближает Geely к стратегической цели – войти в топ-10 автомобильных концернов мира», – заявил президент и генеральный директор Zhejiang Geely Holding Group и Geely Auto Group Ань Цунхуэй. Как сообщает производитель, к настоящему моменту компания получила более 27 тыс. заказов на Geometry A, а к 2025 году Geometry планирует выпустить 10 полностью электрических моделей разных сегментов.