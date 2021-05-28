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28 май 2021

General Motors будет разрабатывать лунный транспорт

General Motors будет разрабатывать лунный транспорт

Американский автогигант General Motors опубликовал видео­тизер, которым анонси­ровал участие в совместном с компанией Lockheed Martin проекте по строитель­ству новейшего лунного.

Какая роль в проекте вездехода отведена General Motors? Концерн применит все свои наработки и профессионализм в области электрификации. Если говорить чуть конкретнее, то компания разработает электрические двигатели и аккумуляторы. Более того, инженеры GM займутся разработкой систем автопилота лунного транспортного средства.

Удивительно, но некоторые инженеры GM в свое время работали над легендарным Apollo 15. Так что автомобильная компания участвовала в космических программах еще в семидесятых годах! Никаких технических характеристик LTV (Lunar Terrain Vehicle) пока не обнародо­вано. Хотя и заявлено, что LTV сделают максимально дальнобойным.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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