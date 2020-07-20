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20 июл 2020

General Motors представит 20 новых электромобилей

General Motors представит 20 новых электромобилей

Концерн General Motors опубликовал очередной отчет об устойчивом развитии, в котором раскрыл планы по выпуску новых моделей на ближайшие годы. В списке есть и уже анонсированный GMC Hummer EV, и электрические кроссоверы Cadillac и Chevrolet — всего 20 моделей

В документе указано, что к 2023 году General Motors представит 20 электромобилей. Причем для Cadillac зарезервировано сразу три вседорожника: это и глобальный  Lyriq, и семейный кроссовер с тремя рядами сидений, и батарейный аналог нынешнего XT4, фигурирующий под именем SUV EV. Кроме того, в линейке марки появятся полноразмерный электрический внедорожник «с ДНК» Escalade  плюс имиджевый Celestiq Statement Vehicle. Последний описывают как чуть ли не совершенный автомобиль ручной сборки с объемом выпуска не более одного экземпляра в сутки.

У Chevrolet в ближайшие годы тоже будет несколько новинок. Среди них — среднеразмерный кроссовер, пикап BET Truck с запасом хода на одной зарядке более 645 километров и хэтчбек Bolt EUV, внешне похожий на Blazer и оснащенный автопилотом, прежде доступным только для Cadillac. В портфолио Buick ожидаются две модели «традиционных пропорций»: кроссовер и «экспрессивный» вседорожник. Кроме того, на конец 2021 года запланирован дебют электрического GMC Hummer EV.

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