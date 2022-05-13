General Motors собирается вернуться в Европу

Формально американский концерн с этого рынка не уходил – по-прежнему продаются различные модели, вроде внедорожников Cadillac Escalade, однако, ни одного завода в Европе у GM нет – это произошло пять лет назад, когда американцы продали Opel концерну Stellantis

Впрочем, на сегодняшний день у General Motors есть планы по возвращению. Недавно гендиректор компании, Мэри Барра, заявила, что GM выведет на рынок Европы к 2035 году около двадцати новых моделей. Более того, концерн планирует открыть и несколько сборочных предприятий, правда, конкретики здесь нет никакой.

К слову, в апреле стало известно, что General Motors объединился с Honda для разработки платформы для бюджетных электрокаров, первый из которых должен увидеть свет в 2027 году. Кроме того, в рамках совместной деятельности компании начнут разработку тяговых батарей.