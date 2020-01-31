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31 янв 2020

Генеральный директор Jaguar Land Rover уйдет в отставку

Генеральный директор Jaguar Land Rover уйдет в отставку

Компания Jaguar Land Rover (JLR) объявила о предстоящем уходе с поста генерального директора Ральфа Шпета. Преемник пока не назван

Ральф Шпет покинет пост генерального директора Jaguar Land Rover по истечении контракта. Это произойдет в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Ральф Шпет руководил компанией с 2010 года. Кто займет эту должность после его ухода, пока неизвестно. Это решение будет принято в ближайшие месяцы.

«Я рад, что Ральф Шпет продолжит сотрудничество с Jaguar Land Rover в качестве вице-председателя правления без исполнительных полномочий: он не будет принимать участие в операционной деятельности компании, но будет участвовать в принятии стратегических решений. Он также останется членом совета директоров Tata Sons», — заявил председатель правления Tata Sons, Tata Motors и Jaguar Land Rover Натараджан Чандрасекаран.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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