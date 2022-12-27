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27 дек 2022

Genesis G70 станет электрокаром

Genesis G70 станет электрокаром
Компания Hyundai весной нынешнего года заявляла, что все премиальные новинки бренда Genesis после 2025-го будут электрическими. На этом фоне марка решила отложить разработку нового поколения семейства G70.
Причина такого решения проста -  инженеры концерна должны решить, какие именно силовые установки будут использованы на новом G70 - электрические двигатели или гибриды. Зарубежные СМИ придерживаются позиции, что будут использованы именно гибриды, причем ДВС там выступит лишь в роли генератора для подзарядки тяговых аккумуляторов.
 
Что касается дизайна то  внешность седана переработают в актуальном стиле марки, продемонстрированном как на старших моделях G80 и G90. Интерьер же будет выполнен в цифровом ключе - с сенсорными контроллерами и большим количеством мониторов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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