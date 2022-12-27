Genesis G70 станет электрокаром

Компания Hyundai весной нынешнего года заявляла, что все премиальные новинки бренда Genesis после 2025-го будут электрическими. На этом фоне марка решила отложить разработку нового поколения семейства G70.

Причина такого решения проста - инженеры концерна должны решить, какие именно силовые установки будут использованы на новом G70 - электрические двигатели или гибриды. Зарубежные СМИ придерживаются позиции, что будут использованы именно гибриды, причем ДВС там выступит лишь в роли генератора для подзарядки тяговых аккумуляторов.

Что касается дизайна то внешность седана переработают в актуальном стиле марки, продемонстрированном как на старших моделях G80 и G90. Интерьер же будет выполнен в цифровом ключе - с сенсорными контроллерами и большим количеством мониторов.