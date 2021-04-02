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2 апр 2021

Genesis готовится показать электрический седан

Genesis готовится показать электрический седан
Автор фото: фирма-производитель

Корейские СМИ сообщают о том, что электрическая версия седана G80 прошла уже сертификационные испытания.

Такая информация опровергает первоначальные данные о том, что первым электрокаром Genesis должно было стать некое купе. Впрочем, это уже не важно – седан действительно появится раньше. Более того, автомобиль уже видели на испытаниях. К слову, портал The Korean Blog, который и объявил о появлении данной модели, сообщает, что цикл тестов завершится в конце этого года, а серийная модель появится только в середине 2022 года.

Что касается характеристик, то точных данных нет. Предварительно сообщалось, что запас хода электрического седана составит около пятисот километров. Мощность силовой установки, динамические характеристики, к сожалению, остаются неизвестными. Между тем над купе, которое построят на базе кроссовера Ioniq 5, идет активная работа, правда точной даты дебюта по- прежнему нет.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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