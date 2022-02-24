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24 фев 2022

Германия не будет запрещать машины с ДВС

Германия не будет запрещать машины с ДВС

Странные дела творятся в Европе, то страны говорят о том, что двигателям внутреннего сгорания пришел конец, то все переобуваются и заявляют, что бензин с дизелем пока не стоит хоронить.

К примеру, власти Германии после всех своих экологических программ, подразумевающих запрет продаж машин с ДВС к 2030 году, сообщают, что пока о таких инициативах говорить рано - у ДВС еще есть будущее. «Мы хотим разрешить двигатели внутреннего сгорания и после 2035 года» - цитируют наши коллеги из Motor1 министра транспорта Германии Фолькера Виссинга.

Есть одно условие – все моторы должны работать на синтетическом топливе.  Этот шаг снизит объем вредных выбросов, но не потребует серьезного переоборудования всей индустрии. Более того многие автомобильные концерны уже активно осваивают область синтетического топлива. К примеру, Bentley перевела весь автопарк логистической службы завода в английском Крю на биотопливо, и за год смогла снизить выбросы углекислого газа на 233 тонны.

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Motor

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