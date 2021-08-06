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6 авг 2021

ГИББД предупреждает о массовых рейдах

ГИББД предупреждает о массовых рейдах

Начиная с сегодняшнего дня и до конца недели, на дорогах Москвы и Подмосковья пройдут массовые проверки. Правда, коснутся они не владельцев машин, а мотоциклистов и велосипедистов

«ГИБДД напоминает водителям вело- и мототранспорта о необходимости соблюдения правил дорожного движения, применения защитной экипировки, а также уважительному отношению к другим участникам дорожного движения», — цитирует портал Autonews заявление ведомства, которым сопровождался анонс ареста.

В Полиции считают, что за последнее время число нарушителей среди велосипедистов и байкеров неуклонно растет, и ситуация требует решительных мер. К слову, самыми распространенными нарушениями среди данных участников движения является неправильный проезд через пешеходный переход (у велосипедистов) и превышение скоростного лимита (у мотоциклистов). 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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