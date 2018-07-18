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18 июл 2018

ГИБДД: скидка на штрафы эффективна!

ГИБДД: скидка на штрафы эффективна!

Скидка на оплату некоторых штрафов в размере 50% появилась в России почти два с половиной года назад. Различные ведомства неоднократно подвергали критике эту возможность, но ГИБДД настаивает на ее эффективности.

В первой половине 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 55,2 млн. постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, из них 54,1 млн. могли быть уплачены в размере 50%. Всего уплачено со скидкой 31,9 млн., что составляет 87 % от общего количества уплаченных административных штрафов 36,8 млн. В ГИБДД говорят, что это свидетельствует о том, что подавляющее большинство водителей и владельцев автомашин воспользовалось уплатой штрафа «со скидкой».

Возможность уплатить административный штраф в размере 50% привела к увеличению количества запросов на сервис по проверке штрафов официального сайта Госавтоинспекции. Так, если в первом полугодии 2017 году таких запросов поступило более 61 млн., то за аналогичный период  2018-го – уже свыше 173,5 млн., то есть почти в 3 раза больше.

Самым ярым критиком предоставления скидки выступает Счетная палата России. По мнению ее аудиторов, предоставление скидки не приводит к увеличению поступающих в бюджет денег от оплаты штрафов за нарушения ПДД.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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