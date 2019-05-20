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20 май 2019

ГИБДД будет штрафовать с воздуха

ГИБДД будет штрафовать с воздуха

В Красноярске сняли на видео работу воздушного патруля ДПС.

Стоит немного пояснить. Дело в том, что в официальном аккаунте ГИБДД по Красноярскому краю появились несколько роликов, которые демонстрируют работу воздушного ДПС: на борту вертолета находится инспектор ГИБДД, у которого можно рассмотреть радар для измерения скорости. По всей видимости, он определяет скорость движущихся по трассе автомобилей с воздуха, после чего передает информацию о лихачах на землю. Любопытно, что в ГИБДД никак не прокомментировали этот ролик. Между тем ГИБДД действительно обладает правом использовать вертолеты и другие средства авиации при надзоре за дорожным движением.

Пользователи отнеслись к "воздушному ДПС" со скепсисом. В комментариях под видео подписчики усомнились в целесообразности использования целого вертолета для того, чтобы выписывать относительно копеечные штрафы. "Это сколько же денег нужно, чтобы вертолет патрулировал дороги?", - написал один из комментаторов. Другой отметил, что посадка вертолета рядом с дорогой потенциально может привести к созданию аварийной ситуации.

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Авторамблер, Автоmail.ru

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