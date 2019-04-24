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24 апр 2019

ГИБДД хочет снизить максимальную скорость для водителей с детьми

ГИБДД хочет снизить максимальную скорость для водителей с детьми

Конференцию «Безопасная дорога», которая проходит в Сколково, можно сразу отличить по целому множеству выдвигаемых там инициатив по обеспечению безопасности дорожного движения. Главной темой обсуждения  в этом году стало ужесточение скоростного лимита

Пока парламентарии и представители ведомств спорили об ужесточении скоростных лимитов, глава ГИБДД, Михаил Черников, рассказал о своем видении ситуации и предложил снизить на 20 км/ч максимальную скорость для тех, кто перевозит детей. "Если будет написано, что водитель с ребенком должен 70 километров в час ехать (вместо обычных 90 по трассе), то, наверное, с автошколы это запомнится. 20 километров в час особого ускорения  не дадут, а  жизнь ребенка удастся сохранить".

Любопытно, что в то же время глава ведомства упомянул о сложностях регулирования подобной инициативы, так как скоростной лимит в основном фиксируется дорожными камерами. Также, по словам Черникова, для увеличения безопасности детей следует обозначить в ПДД обязательную установку наклеек о нахождении в автомобиле ребенка.

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Коммерсант, Авто@mail.ru

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