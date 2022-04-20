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20 апр 2022

ГИБДД Москвы сообщило о массовом перекрытии дорог в городе

ГИБДД Москвы сообщило о массовом перекрытии дорог в городе
Через несколько недель наступают майские праздники, а это означает, что скоро состоится Парад Победы. Такое крупное мероприятие требует большого количества репетиций, для проведения которых необходимо перекрывать городские улицы.
В течение ближайших пяти дней (в ночное время) будут перекрывать практически весь центр Москвы и основные окружные магистрали – ТТК и МКАД. Основная подготовка к мероприятию пройдет в ночь с 21 по 22 апреля. В эти дни, к примеру, водителям не стоит выезжать на Волгоградский проспект, Новорязанское шоссе, Баррикадную и Тверскую улицы.
 
Стоит объезжать Кремль и прилегающие к нему улицы- Александровский сад, Охотный ряд, Кремлевская набережная - там тоже будут перекрытия. «В связи с проведением предпраздничных мероприятий ГИБДД Москвы рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания инспекторов ДПС.» - говорится в официальном сообщении ведомства.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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