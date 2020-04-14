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14 апр 2020

ГИБДД начнет проверять пропуска

ГИБДД начнет проверять пропуска

Со среды сотрудники Госавтоинспекции будут проверять спецпропуска у всех автомобилистов, въезжающих в столицу

С 15 апреля, сотрудники ГИБДД начнут проверять всех водителей, которые въезжают в Москву. Это связано с введенным режимом пропусков на фоне пандемии коронавируса, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — пояснил собеседник агентства. Напомним, что жителям Москвы и Подмосковья для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо будет оформлять специальный цифровой пропуск. Он представляет собой особый 16-значный код, состоящий из цифр и букв.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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