ГИБДД назвала главную причину ДТП в стране

Российская ГИБДД подвела итоги аварийности за семь месяцев 2022 года и назвала наиболее часто встречающуюся причину аварий.

Любопытно, но аварии происходят не из-за превышения скорости, а из-за нарушения правил проезда перекрестков. На втором месте идет несоответствие скорости дорожным условиям. На третьем месте – несоблюдение дистанции.

Всего в нашей стране за 7 месяцев 2022 года зафиксировано 66,2 тысячи ДТП: это на 6,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Травмы в этих авариях получили около 84 тысяч человек, погибло 7146 человек: снижение на 6,6% и 2,6% соответственно.