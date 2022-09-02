Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2022

ГИБДД назвала главную причину ДТП в стране

ГИБДД назвала главную причину ДТП в стране

Российская ГИБДД подвела итоги аварийности за семь месяцев 2022 года и назвала наиболее часто встречающуюся причину аварий.

Любопытно, но аварии происходят не из-за превышения скорости, а из-за нарушения правил проезда перекрестков.  На втором месте идет несоответствие скорости дорожным условиям. На третьем месте – несоблюдение дистанции.

Всего в нашей стране за 7 месяцев 2022 года зафиксировано 66,2 тысячи ДТП: это на 6,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Травмы в этих авариях получили около 84 тысяч человек, погибло 7146 человек: снижение на 6,6% и 2,6% соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Fabia 2015 Прорисовка граней

Skoda заменит модель Fabia электрокаром

02 сентября 2022

Может ли автомобиль нормально ездить на танковом моторе?

02 сентября 2022

КамАЗ лишился китайских двигателей

02 сентября 2022
Audi RS Q e-tron

Audi представила свой новый внедорожник для гонок в Дакаре

02 сентября 2022

АвтоВАЗ поможет «Яндексу» побороть дефицит машин в автопарках

02 сентября 2022

Renault запустила завод по производству подержанных запчастей

02 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор» Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу
Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 7 8