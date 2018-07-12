В Госдуме в ближайшее время примут во втором чтении проект поправок в закон «О регистрации транспортных средств». Изменений много и все они не сулят ничего хорошего автовладельцам

В первом чтении законопроект, подготовленный бывшим главой ГИБДД, а ныне сенатором Владимиром Федоровым, приняли еще в 2013 году. Все это время в Госдуме занимались его доработкой.

Так, теперь ГИБДД перестанет заниматься регистрацией новых транспортных средств, а переложит эту обязанность на официальных дилеров, которых внесут в спецреестр. Дилер соберет все необходимые документы, отправит их в ГИБДД, изготовит сам автомобильные номера, а после получения одобрения из Госавтоинспекции, передаст автовладельцу полный комплект документов. Услуга, естественно, будет платной, но предельный тариф будет должна установить ФАС.

В законопроекте появились новые определения: «регистрационные государственные номера» (сочетание букв и цифр) и «государственный регистрационный знак». Связано это с тем, что ГИБДД не хочет сама заказывать автомобильные номера, пишет «КоммерсантЪ». Их автовладелец будет самостоятельно изготавливать в специализированных компаниях с документами из Госавтоинспекции. ФАС и здесь установит максимальные цены. Но, например, в Москве изготовление комплекта дубликатов номеров на автомобиль стоит 1800-2000 рублей.

Ко второму чтению из законопроекта исчезла часть, касавшаяся официальной продажи «красивых» (с особенным сочетанием букв и цифр) автомобильных номеров. С чем это связано непонятно. Организовать аукционы по продаже красивых номеров обещал и нынешний глава ГИБДД Михаил Черников. Соответствующие поручения давал и президент России Владимир Путин.

После принятия поправок нельзя будет зарегистрировать транспортное средство на лицо младше 16 лет. Сейчас многие пользуются законодательным пробелом и регистрируют автомобили на детей. И, в итоге, не платят штрафы с камер фиксации нарушений ПДД.

Остальные изменения носят, скорее, технический характер. Часть из них связана с введением в России электронных ПТС. Также, в случае, если VIN-код на автомобиле становится нечитаемым из-за ржавчины, то ГИБДД будет наносить на кузов дополнительные номера.

