ГИБДД объяснила, как будет наказывать водителей за телефон

Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил, каким образом будет происходить процедура наказания водителей, пользовавшихся за рулем телефоном. Речь идет о фиксировании такого нарушения при помощи инновационных дорожных камер

Согласно документу, на который ссылается РБК, за фиксирование нарушения будет отвечать новый программный модуль, его начнут устанавливать на системы фото- и видеофиксации нарушений «Стрелка-360».

При этом всегда есть вероятность, что система ошибется и неверно распознает предмет в руке водителя. В итоге штраф будет выписан неправомерно. Чтобы решить эту проблему, система, по словам Черникова, сделает не менее десяти фотографий высокого качества. Лица водителей пообещали ретушировать.

Глава ГИБДД также отметил, что программный модуль в настоящее время установлен на восьми средствах автоматической фиксации, он «натренирован» не только на распознавание использования мобильника за рулем, но также на непристегнутые ремни безопасности. В первом случае придется заплатить 1500 рублей, во втором — 1000. При этом сохраняется возможность воспользоваться скидкой 50% при оплате в течение двух недель.