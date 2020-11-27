Автомобильный портал Motorpage
27 ноя 2020

ГИБДД объяснила, как будет наказывать водителей за телефон

ГИБДД объяснила, как будет наказывать водителей за телефон

Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил, каким образом будет происходить процедура наказания водителей, пользовавшихся за рулем телефоном. Речь идет о фиксировании такого нарушения при помощи инновационных дорожных камер

Согласно документу, на который ссылается РБК, за фиксирование нарушения будет отвечать новый программный модуль, его начнут устанавливать на системы фото- и видеофиксации нарушений «Стрелка-360».

При этом всегда есть вероятность, что система ошибется и неверно распознает предмет в руке водителя. В итоге штраф будет выписан неправомерно. Чтобы решить эту проблему, система, по словам Черникова, сделает не менее десяти фотографий высокого качества. Лица водителей пообещали ретушировать.

Глава ГИБДД также отметил, что программный модуль в настоящее время установлен на восьми средствах автоматической фиксации, он «натренирован» не только на распознавание использования мобильника за рулем, но также на непристегнутые ремни безопасности. В первом случае придется заплатить 1500 рублей, во втором — 1000. При этом сохраняется возможность воспользоваться скидкой 50% при оплате в течение двух недель.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Минпромторг пообещал, что машины подорожают

27 ноября 2020

Volkswagen анонсировал новый минивэн-кроссовер

27 ноября 2020

Стив Джобс спасет ваши лобовые стекла

26 ноября 2020
Прототип Tesla Semi

Электротрак Tesla Semi сможет проезжать на одной зарядке до 1000 км

26 ноября 2020

Московские пробки вернулись к доковидным показателям

26 ноября 2020
Ferrari 488 GT Modificata (2021)

Ferrari рассекретила гоночный суперкар с 700-сильным мотором

26 ноября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro (2020) резюме профессионала Тест драйв
27 ноября 2020

Chery Tiggo 7
"Резюме профессионала"
Lexus LX - lexus lx 570 2016 воды слонам или как жить со зверем
Тест драйв
24 ноября 2020

Lexus LX
"Воды слонам или как жить со зверем"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 на сколько хватит батарейки?
Тест драйв
23 ноября 2020

Volvo XC90
"На сколько хватит батарейки?"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 1 7 3