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30 июн 2021

ГИБДД объявляет войну мажорам

ГИБДД объявляет войну мажорам

В последнее время с «золотой молодежью» часто случается очень большое количество дорожно-транспортных происшествий. В ГИБДД решили положить этому конец.

В качестве меры по урегулированию будут применяться, так называемые, скрытые патрули – то есть экипажи ДПС будут передвигаться на обычных автомобилях без опознавательных знаков. Заметив же нарушение, они будут фиксировать злоумышленника и передавать сигнал ближайшему стационарному посту.

«Наши инспекторы, двигаясь в потоке, видят такие правонарушения, фиксируют их, и далее ближайший наряд ДПС останавливает таких нарушителей и привлекает к ответственности» - заявил глава ГИБДД, Михаил Черников, в интервью «Аргументам и Фактам». Почему было принято именно такое решение? Все просто, поговаривают, что чаще всего лихачи видят патрульный экипаж и сразу меняют манеру вождения на более спокойную, а проехав его, опять начинают хулиганить.

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