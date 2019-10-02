ГИБДД отменят штрафы с камер

Чтобы эта прекрасная сказка стала явью, необходимо соблюсти несколько условий, причем обеспечит их сама мать природа

ГИБДД России направила в регионы указания, где объясняется, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные дорожными камерами. Сообщается, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя. Также в пояснительных документах указаны формулировки, что штрафы не будут выписываться при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса.

В ведомстве также пояснили, что вынесение постановлений следует прекратить, если у региона закончился контракт на отсылку «писем счастья» автовладельцам. Все отбракованные материалы должны храниться на серверах в течение двух месяцев с даты нарушения.