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20 ноя 2020

ГИБДД получит приборы для мгновенных тестов на алкоголь

ГИБДД получит приборы для мгновенных тестов на алкоголь

Сотрудники ГИБДД смогут проводить мгновенные тесты на наличие алкоголя или наркотиков у водителей с помощью новых приборов, которые появятся в скором будущем. Об этом рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников

«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков. — Прим. ред.). Такие проверки должны быть внедрены», — цитирует Черникова «РИА Новости».

По словам главы ГИБДД, индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды установить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе. Индикатор наличия запрещенных веществ в организме будет срабатывать за 15 секунд. Такой прибор позволит инспектору «вычленить употреблявших из транспортного потока». Затем водителя отправят на медосвидетельствование, но уже не за рулем.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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