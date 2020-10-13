ГИБДД посоветовала московским водителям подготовить автомобили к зиме

В ГИБДД Москвы посоветовали автомобилистам подготовить машины к зиме и рассказали, какие предосторожности соблюдать на дорогах при первых заморозках

Госавтоинспекция Москвы попросила водителей озаботиться подготовкой своих автомобилей к наступлению холодов. Как объяснили корреспонденту Autonews.ru в управлении ГИБДД столицы, такие рекомендации связаны с ближайшими изменениями климатических условий. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие выходные температурные значения в ночные часы могут понизиться до нулевых отметок.

«Управление ГИБДД Москвы обращается к автовладельцам с убедительной просьбой уже сейчас позаботиться о проверке своего транспорта на предмет технической исправности, а зимние покрышки — к их пригодности в использовании», — заявили в ведомстве.

Кроме этого ГИБДД попросила водителей при первых обледенениях на дорогах проявлять максимальную аккуратность при управлении автомобилем, В ведомстве порекомендовали автомобилистам двигаться со скоростью, соответствующей состоянию проезжей части и метеорологическим условиям.