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13 окт 2020

ГИБДД посоветовала московским водителям подготовить автомобили к зиме

ГИБДД посоветовала московским водителям подготовить автомобили к зиме

В ГИБДД Москвы посоветовали автомобилистам подготовить машины к зиме и рассказали, какие предосторожности соблюдать на дорогах при первых заморозках

Госавтоинспекция Москвы попросила водителей озаботиться подготовкой своих автомобилей к наступлению холодов. Как объяснили корреспонденту Autonews.ru в управлении ГИБДД столицы, такие рекомендации связаны с ближайшими изменениями климатических условий. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие выходные температурные значения в ночные часы могут понизиться до нулевых отметок.

«Управление ГИБДД Москвы обращается к автовладельцам с убедительной просьбой уже сейчас позаботиться о проверке своего транспорта на предмет технической исправности, а зимние покрышки — к их пригодности в использовании», — заявили в ведомстве.

Кроме этого ГИБДД попросила водителей при первых обледенениях на дорогах проявлять максимальную аккуратность при управлении автомобилем, В ведомстве порекомендовали автомобилистам двигаться со скоростью, соответствующей состоянию проезжей части и метеорологическим условиям.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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