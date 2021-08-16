ГИБДД собирается изменить теоритическую часть водительского экзамена

В МВД России прорабатывают вопрос об изменении билетов для теоретического экзамена на получение водительских прав.

Ведомство хочет изменить не столько формат билетов, сколько подход к ним. По мнению представителей ГИБДД, сейчас абитуриенты больше заучивают информацию, чем анализируют ее. То есть они предпочитают зазубривать билеты, вместо того чтобы сидеть и планомерно прорабатывать каждый из них, анализируя дорожные ситуация и понимая сам принцип работы тех или иных правил.

Реорганизация билетов теоретического экзамена должна изменить это положение дел. К сожалению, в ведомстве не обмолвились ни словом, относительно самого механизма изменений.