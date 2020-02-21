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21 фев 2020

ГИБДД собирается запустить армаду беспилотников

ГИБДД собирается запустить армаду беспилотников

В России сотрудники ГИБДД начали использовать беспилотные летательные аппараты Росгвардии для пресечения грубых нарушений ПДД

Первыми такие дроны получили инспекторы Кубани. Беспилотники применяются для патрулирования трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Летающие беспилотники следят за превышением скоростного режима и выездом на полосу встречного движения. Картинка передается сотрудникам ГИБДД в режиме реального времени.

«Подобные совместные рейды будут проходить и в других районах на сложных участках краевых и федеральных дорог», — рассказали в ГИБДД. Интересно, что первый эксперимент с беспилотниками был произведен ведомством еще в 2016 году на дорогах Ставропольского края.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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