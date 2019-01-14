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14 янв 2019

ГИБДД создаст реестр автодилеров

ГИБДД создаст реестр автодилеров

Нововведение, в первую очередь, связано с будущей реформой регистрации транспортных средств. Предполагается, что в реестр попадут те дилерские центры, которые будут обладать правом регистрации транспортных средств. На данный момент проект проходит общественное обсуждение

В августе нынешнего года вступает в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств», который предусматривает возможность регистрировать автомобиль в  специализированных организациях, включая дилерские центры, которые будут самостоятельно готовить документы, осматривать автомобили и передавать сведения об авто «в установленном порядке» в ГИБДД.

Чтобы попасть в реестр автодилер должен будет направить в ГИБДД заявку с названием, формой собственности, реквизитами, адресом. Также необходимо будет предоставить пакет документов, который включает в себя копии договоров, подтверждающих наличие у автосалона (в собственности или в аренде) здания или помещения, где продаются машины, а также данные (включая паспортные) о сотрудниках, которые получат право осматривать машину. К ним будут предъявляться особые «квалификационные требования». Сотрудник должен не только знать конструктивные особенности машин, но и уметь выявлять технические неисправности, а также «признаки изменения идентификационных данных» автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Коммерсант

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