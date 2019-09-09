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9 сен 2019

ГИБДД усложнит получение водительских прав

ГИБДД усложнит получение водительских прав

В ведомстве предложили повысить минимальный возраст получения прав различных категорий. Также планируется ввести дополнительные категории водительских удостоверений

Начнем с приятного, ГИБДД предлагает дать возможность несовершеннолетнему гражданину сдать экзамен на права категории B (в 17 лет) и сесть за руль. Однако водить машину в таком случае можно будет только при условии «сопровождения». Что же касается менее приятных вещей, то если юный падаван захочет сесть за руль грузовика или автобуса, то исполнить желание в 18 лет не получится. В первом случае ГИБДД хочет повысить минимальный возраст для получения категории «С» до 21 года. В случае  с категорией «D» минимальный порог планируют до 24 лет. Кроме того сообщается, что  ведомство планирует запретить получение прав этих категорий без опыта вождения легковой машины в течение года.

Наиболее глобальные метаморфозы произойдут с  мотоциклистами.  Повышение возрастов ожидается и там – с 18 до 20 лет.  Однако, планируется ввести еще одну категорию прав «А2», которая разрешает управлять транспортными средствами мощностью не более 47 л. с. Без нее кандидат не сможет получить права обычной категории «А».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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