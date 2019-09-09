ГИБДД усложнит получение водительских прав

В ведомстве предложили повысить минимальный возраст получения прав различных категорий. Также планируется ввести дополнительные категории водительских удостоверений

Начнем с приятного, ГИБДД предлагает дать возможность несовершеннолетнему гражданину сдать экзамен на права категории B (в 17 лет) и сесть за руль. Однако водить машину в таком случае можно будет только при условии «сопровождения». Что же касается менее приятных вещей, то если юный падаван захочет сесть за руль грузовика или автобуса, то исполнить желание в 18 лет не получится. В первом случае ГИБДД хочет повысить минимальный возраст для получения категории «С» до 21 года. В случае с категорией «D» минимальный порог планируют до 24 лет. Кроме того сообщается, что ведомство планирует запретить получение прав этих категорий без опыта вождения легковой машины в течение года.

Наиболее глобальные метаморфозы произойдут с мотоциклистами. Повышение возрастов ожидается и там – с 18 до 20 лет. Однако, планируется ввести еще одну категорию прав «А2», которая разрешает управлять транспортными средствами мощностью не более 47 л. с. Без нее кандидат не сможет получить права обычной категории «А».