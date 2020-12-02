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2 дек 2020

ГИБДД запускает новую процедуру техосмотра

ГИБДД запускает новую процедуру техосмотра

В новых правилах техосмотра есть важное новшество – съемка автомобиля будет производится дважды – на въезде и выезде с пункта ТО

Еще одно важное уточнение – все диагностические карты будут оформлять в системе ЕАИС ТО. Эксперт сможет войти в систему только с помощью своей усиленной электронной цифровой подписи. Такой же подписью он подтвердит диагностическую карту после всех процедур. Важно отметить, что на фотографиях должны присутствовать координаты сервисного центра. Изменились и требования к самим пунктам техосмотра – возникает вопрос, сколько останется действующих центров, после нового регламента?

Контроль за всем будет осуществлять ГИБДД. Помимо контроля и проверок ведомство будет проводить контрольные закупки. В РСА надеются, что контрольные закупки уберут с рынка недобросовестных операторов.

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За рулем

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