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24 июн 2022

ГИБДД запускает открытую базу данных нарушителей ПДД

ГИБДД запускает открытую базу данных нарушителей ПДД

Российская ГИБДД запустит онлайн-сервис «Витрина данных» 1 июля. Это следует из приказа МВД, который оказался в распоряжении ТАСС

Как сообщают наши коллеги, сервис откроет доступ к данным водителей, которые являются злостными нарушителями ПДД. Правда, остаются вопросы доступа. Изначально предполагалось, что его получат таксопарки и операторы каршеринга, дабы у них была возможность отсеять неблагонадежных водителей. Теперь же в некоторых источниках появляются данные о возможности доступа для любого гражданина РФ.

В приказе нет никакой информации по этому поводу. С большой долей вероятности весь механизм действия системы будет раскрыт в момент официального запуска.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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