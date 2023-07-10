В Китае стартовали продажи нового гибридного кроссовера с запасом хода 1132 км

В Китае начались продажи гибридного кроссовера под названием Venucia V Online DD-i Super Hybrid. Автомобиль сам по себе не новый. Вариация с ДВС Venucia V Online была представлена еще в 2021 году

“Супергибрид” получился чуть длиннее своего бензинового собрата. Длина - 4607 мм., ширина - 1917 мм., высота - 1629 мм., а колесная база - 2700 мм. В основе гибридной установки лежит турбированная “четверка” объемом 1,5 л. (163 л.с. и 230 Нм) и электромотор (204 л.с. и 320 Нм.). На выбор предлагается несколько аккумуляторов емкостью до 18,4 кВт/ч. При максимальной емкости батарей автомобиль сможет преодолеть до 1132 км с полным баком и 100% зарядом.

Отметим, что под брендом Venucia скрывается совместное предприятие Nissan и Dongfeng, которое за почти 11 лет существования бренда разработали больше 10 моделей.