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22 ноя 2022

Гиперкар Pininfarina Battista установил специфичный рекорд скорости

Гиперкар Pininfarina Battista установил специфичный рекорд скорости
Автор фото: фирма-производитель

Pininfarina Battista – это очень мощный автомобиль, мощность силовой установки которого составляет целых 1900 лошадиных сил. Подтвердить звание самого быстрого автомобиля на планете ему еще предстоит, но несколько рекордов гиперкар уже успел установить

Электрокар записал на свой счет сразу четыре мировых рекорда: в разгоне до 60 и 120 миль в час, а также до 100 и 200 километров в час. Согласно сертификационным данным, до ста Battista разгоняется за 1,86 секунды, а до 200 километров в час — всего за 4,75 секунды.

Также на автомобиле установили рекорд торможения – со ста километров в час до полной остановки Battista проехал 31 метр.

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