Автомобильный портал Motorpage
19 ноя 2018

Глава альянса Renault-Nissan арестован в Японии

Глава альянса Renault-Nissan арестован в Японии

Как сообщают японские СМИ, Карлос Гон добровольно сдался властям Японии, которые выдвигали обвинения по финансовым нарушениям и сокрытию доходов

На данный момент представители компании не комментируют ситуацию с арестом, лишь заявляя о том, что информация проверяется. Однако, уже доподлинно известно, что Карлос Гон будет уволен с поста президента и председателя совета директоров из-за недавнего скандала по занижению доходов.

В руководстве альянса заявили, что внутреннее расследование показало многолетнюю фальсификацию отчетов о размере своей компенсации со стороны Гона. Кроме того было замечено  личное использование активов компании. Общий ущерб исчисляется миллионами долларов.

Согласно официальной информации, помимо президента еще один человек будет уволен из компании. Речь идет  о Греге Келли, члене совета директоров, которой долгое время помогал Карлосу Гону занижать суммы своих вознаграждений в отчетах для Токийской фондовой биржи. В недавнем релизе альянс сообщил, что Nissan предоставляет всю необходимую информацию прокуратуре Японии и сотрудничает со следствием. Кроме того были принесены извинения всем акционерам компании.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ведомости, Интерфакс

Комментарии к новости

Последние новости

...

Беспилотники Ford начали доставлять товары из супермаркета

19 ноября 2018
Skoda Kodiaq GT 2019

Skoda Kodiaq GT показали в Гуанчжоу

19 ноября 2018

Власти города выступили против ограничения времени парковки

19 ноября 2018
Hyundai Santa Fe 2019

Новый Hyundai Santa Fe - идеал дактилоскопии

19 ноября 2018

Возраст получения водительских прав будет увеличен

19 ноября 2018

Электрификация, как спасение для ретро-автомобилей

19 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Murano - nissan murano 2015 почему «японец» из сша в россии ко двору пришелся Тест драйв
19 ноября 2018

Nissan Murano
"Почему «японец» из США Nissan Murano в России ко двору пришелся"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 …плюс роботизация всех моделей
Тест драйв
16 ноября 2018

Lada Xray Cross
"…плюс роботизация всех моделей"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 заокеанский ответ европейскому мейнстриму
Тест драйв
15 ноября 2018

Cadillac XT5
"Cadillac XT5: заокеанский ответ европейскому мейнстриму"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"

Написано новостей:

2 2 2 1 0