Глава альянса Renault-Nissan арестован в Японии

Как сообщают японские СМИ, Карлос Гон добровольно сдался властям Японии, которые выдвигали обвинения по финансовым нарушениям и сокрытию доходов

На данный момент представители компании не комментируют ситуацию с арестом, лишь заявляя о том, что информация проверяется. Однако, уже доподлинно известно, что Карлос Гон будет уволен с поста президента и председателя совета директоров из-за недавнего скандала по занижению доходов.

В руководстве альянса заявили, что внутреннее расследование показало многолетнюю фальсификацию отчетов о размере своей компенсации со стороны Гона. Кроме того было замечено личное использование активов компании. Общий ущерб исчисляется миллионами долларов.

Согласно официальной информации, помимо президента еще один человек будет уволен из компании. Речь идет о Греге Келли, члене совета директоров, которой долгое время помогал Карлосу Гону занижать суммы своих вознаграждений в отчетах для Токийской фондовой биржи. В недавнем релизе альянс сообщил, что Nissan предоставляет всю необходимую информацию прокуратуре Японии и сотрудничает со следствием. Кроме того были принесены извинения всем акционерам компании.